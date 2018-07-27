تشيلسي يقدم 40 مليون يورو لضم نجم يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

تكثف إدارة نادي تشيلسي مساعيها، لإتمام صفقة ضم نجم يوفنتوس، المدافع دانييلي روجاني، هذا الصيف، حيث أرسل النادي الإنجليزي وفدًا لمدينة تورينو الإيطالية، لإنهاء التعاقد.

وكشفت مصادر، عن تجهيز ” تشيلسي ” لعرض تصل قيمته إلى 40 مليون يورو؛ للتعاقد مع ” روجاني ” قلب دفاع يوفنتوس.

جدير بالذكر، أن المدافع دانييلي روجاني، يبلغ من العمر 23 عامًا، وكان قد لعب للبيانكونيري قبل عامين، ليتوج معه بلقب ” السيري آ ” لثلاث مرات، فيما حاز على الكأس 3 مرات أيضًا، أما السوبر الإيطالي فحصده لمرة واحدة.