تشيلسي يقدم 40 مليون يورو لضم نجم يوفنتوس
تكثف إدارة نادي تشيلسي مساعيها، لإتمام صفقة ضم نجم يوفنتوس، المدافع دانييلي روجاني، هذا الصيف، حيث أرسل النادي الإنجليزي وفدًا لمدينة تورينو الإيطالية، لإنهاء التعاقد.
وكشفت مصادر، عن تجهيز ” تشيلسي ” لعرض تصل قيمته إلى 40 مليون يورو؛ للتعاقد مع ” روجاني ” قلب دفاع يوفنتوس.
جدير بالذكر، أن المدافع دانييلي روجاني، يبلغ من العمر 23 عامًا، وكان قد لعب للبيانكونيري قبل عامين، ليتوج معه بلقب ” السيري آ ” لثلاث مرات، فيما حاز على الكأس 3 مرات أيضًا، أما السوبر الإيطالي فحصده لمرة واحدة.
طلال[ عدد التعليقات: 2281 ] نشر منذ 33 دقيقة
😱😱😱 ماهذا المبلغ !!
عمار[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 32 دقيقة
أنا أفضل منه 😂😂😂😂
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1504 ] نشر منذ 31 دقيقة
صفقه ممتازه اتمني يقبل👏👏👏