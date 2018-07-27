بالصور.. شركة ” Mil-Spec ” تقوم بتصنيع ثاني سياراتها المعدلة من H1

واشنطن(صدى):

ظهرت شركة Mil-Spec من قبل من خلال تعديلها الجيل الأول من سيارات HumVee ، وعادت للمشهد من خلال نسخة H1 Launch Edition في مايو الماضي وتتصاعد الأمور مع تقديم ثاني سياراتها التي اكتمل أول نسخها بالفعل .

وقالت MSA أن H1 هي عبارة عن سيارة بتصميم مبتكر مصمم خصيصا لعميل معين وبطلب العميل كما أن جوهر هذا العمل يأتي في شكل نظام تعليق هوائي مركب خصيصاً لمنح السيارة سبعة بوصات من نظام التعليق القابل للتعديل. وعلى هذا النحو ، تقول MSA أيضا إنها تضيف مستوى جديدًا من الراحة إلى سيارة هامر التي تشتهر بقدراتها الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن طلب المقاعد الهوائية التي تأتي أيضا مع أنظمة التدفئة / التبريد ووظائف التدليك ، لذلك يمكن أن تكون H1 أكثر راحة من أي وقت مضى. ولم توضح الشركة امكانية توفر نفس النظم لكل المقاعد ولكنها في النهاية توفر مستوى من الرفاهية غير المتوقعة في هذه السيارة.

ولم تتحدث MSA عن مجموعة المحركات للسيارة ، ولكنها تتمتع في الأساس بمحرك 6.6 ليتر V8 Duramax توربوديزل بقوة 500 حصانا و 1356 نيوتن متر من عزم الدوران. ويبلغ سعر السيارة 290.837 دولارًا .