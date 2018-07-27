بالفيديو.. الكرش أسبابه وطرق التخلص منه

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور إبراهيم العريفي مختص في شؤون الغذاء والتغذية ، إن الكرش أحجام وليس أنواع وهو تراكم الدهون في منطقة البطن وبروزه ، ومن أهم أسبابه الرئيسية العشاء المتأخر والأرز .

وتابع دكتور إبراهيم ، الجسم من بعد المغرب نسبة الحرق 30% والتخزين 70% ، بعكس الفطور يكون الحرق 100% ، مُشيراً إلى أن تراكم الدهون في البطن تؤثر على الجسم والدهون نوعان ، دهون صفراء تأتي من اللحوم وصلبة وعنيدة ، أما الدهون البيضاء تأتي من الحلويات والكربوهيدرات سهلة الحرق .

وأضاف ، في قديم الزمان الكرش كان نوع من الوجاهه ومن ليس لديه كرش لا يزوجونه ، يقولون على الكرش هذا تربية خير ، أما الآن العكس تماماً . وأكد أنه يمكن التخلص منه بالتمارين الرياضية والمشي ، ويصلح من عاداته الغذائية ، والتخفيف من السكريات ، ومن المهم جدا شرب المياه بكثرة .