” أم ” تكشر عن أنيابها وتقتل طفلتها بـ ” الملح “

واشنطن(صدى):

كشرت ” أم ” عن أنيابها وأقدمت على قتل طفلتها عن طريق تسميمها وإطعامها كميات كبيرة من الملح، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 30 عامًا.

وبالتطرق للتفاصيل، تعمدت الأمريكية كيمبرلي مارتينيز البالغة من العمر 25 عامًا، تسميم ابنتها التي تبلغ من العمر 17 شهر، حيث قامت بإطعامها كميات كبيرة من الملح، أحدث ضررًا بدماغ الطفلة، مدعية أن ابنتها تناولت الملح من تلقاء نفسها.

فيما أكد طفلها ” 4 أعوام ” أنه شاهد والدته وهي تطعم شقيقته الملح، لتعترف ” الأم ” بفعلتها، مبينة أن هذا شكل جزءًا من خطتها؛ لاستعادة زوجها بعد انفصالها عنه.