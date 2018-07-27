بالفيديو والصور.. موجة غضب ضد فنانة عربية ترقص بعلم بلدها ” شبه عارية “

أماني الغامدي(صدى):

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بعد أن نشرت فنانة عربية مقطعًا فيديو، يوثق رقصها بعلم بلادها، وهي ترتدي ملابس البحر.

وأثارت الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر، موجة غضب واسعة ضدها، بعدما رقصت بالعلم التونسي، في إطار الإحتفال بعيد الجمهورية لبلادها، وهي ” شبه عارية ” ، حيث أعرب عدد من رواد مواقع التواصل عن استيائهم من فعلتها، مؤكدين أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ومن جانبها، أعلنت سيدة تونسية تقول أنها ” عمة نرمين ” ، أن عائلتها قد تبرأت منها منذ عدة سنوات، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته، فيما بيّن سمير القلعي، مدير أعمال ” نرمين ” ، أنه تقدم بشكاية ضدها، لإخلالها ببنود العقد المبرمة بينهما بعد أن أنتج لها ” فيديو كليب ” .

وأكد مدير أعمالها، أن ما أقدمت عليه ” صفر ” من انتهاك لحرمة العلم التونسي، لا يمثله ولا يمت للفن بصلة، موضحًا أن العقد الذي تم امضاؤه معها يمنعها من الظهور في وسائل الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة منافية، دون الرجوع إليه.