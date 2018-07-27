من بين 5 شاهدها مواطن يقتل 3 ذئاب برية تفترس الأغنام بأضم
استطاع مواطن من أهالي محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ، القضاء على 3 ذئاب من بين 5 شاهدها أمس الخميس .
وكان المواطن ” فهد الغفيري ” بمحافظة أضم قد قام أمس ، بقتل 3ذئاب برية بوادي بخيان شرق المحافظة ، والتي كانت تتسلل ليلاً عدة مرات لحظائر الأغنام ، وتفترس وتصيب أعداد منها .
يذكر أن مربي الماشية بمحافظة أضم ومراكزها وقراها ، يعانون مابين فترة وأخرى من كثرة تسلل الذئاب لحظائر الماشية ليلاً ، وافتراس الأغنام ثم تلوذ بالفرار وتتوارى عن الأنظار نهاراً في مناطق ذات تضاريس جبلية يصعب العثور عليها أو تتبع أثرها.
وقد أحدث ماقام به ” الغفيري ” ردود أفعال متباينة ، وذلك مابين مؤيد على عمله بإراحة أهل الماشية من أذى تلك السباع ، ومابين من يرى في أن ذلك يعد من أنواع الإعتداء على الحياة الفطرية .
فهد المتعاني[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 51 دقيقة
كفو انشهد انه قناص 😂
طلال[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماشاء الله هذا بطل 💪💪
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1500 ] نشر منذ 49 دقيقة
من المسئول عن هذه الواقعه لابد من الاهتمام بهذا الامر اكثر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1858 ] نشر منذ 25 دقيقة
يجب ان تسن الدولة نظام يعوض كل صاحب حلال تم افتراسة من قبل الذئاب والحيوانات البرية الأخرى
ثم تصفع كل من يتطاول على الحيوانات البرية بعقوبة مغلظة لا تقل عن خمس سنوات فما فوق سجن لكل من يقتل حيوانات برية بكذى نحمي الحيوانات ويتم تعويض المربين وتم قطع طرق وفنون الهياط وهو الأهم في قتل الحيونات البرية
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 551 ] نشر منذ 23 دقيقة
كفو وقناص عسى عينه ماتعمى
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 14 دقيقة
تقول الشاعره :
يا ذيب ياللي جر صوت عوى به مدري طرب وألا من الجوع يا ذيب
يا ذيب لا تقهرك عنها المهابه يا مجفّل الغزلان حنا المعازيب
البوش كله يم خشم اللهابه في فيضة السرداح والبل عوازيب