من بين 5 شاهدها مواطن يقتل 3 ذئاب برية تفترس الأغنام بأضم

حامد العمري(صدى):

استطاع مواطن من أهالي محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ، القضاء على 3 ذئاب من بين 5 شاهدها أمس الخميس .

وكان المواطن ” فهد الغفيري ” بمحافظة أضم قد قام أمس ، بقتل 3ذئاب برية بوادي بخيان شرق المحافظة ، والتي كانت تتسلل ليلاً عدة مرات لحظائر الأغنام ، وتفترس وتصيب أعداد منها .

يذكر أن مربي الماشية بمحافظة أضم ومراكزها وقراها ، يعانون مابين فترة وأخرى من كثرة تسلل الذئاب لحظائر الماشية ليلاً ، وافتراس الأغنام ثم تلوذ بالفرار وتتوارى عن الأنظار نهاراً في مناطق ذات تضاريس جبلية يصعب العثور عليها أو تتبع أثرها.

وقد أحدث ماقام به ” الغفيري ” ردود أفعال متباينة ، وذلك مابين مؤيد على عمله بإراحة أهل الماشية من أذى تلك السباع ، ومابين من يرى في أن ذلك يعد من أنواع الإعتداء على الحياة الفطرية .