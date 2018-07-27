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” صحة جازان ” تكشف حقيقة دفعها إيجار مبنى مركز صحي مغلق بـ ” قرثة “

” صحة جازان ” تكشف حقيقة دفعها إيجار مبنى مركز صحي مغلق بـ ” قرثة “
تركي السالم(صدى):

ردت صحة جازان على ما تردد على ألسنة بعض سكان قرية ” قرثة ” بمحافظة الدائر، حول دفعها إيجار لمبنى مركز صحي مغلق منذ عامين.

ونفى نبيل غاوي، الناطق الإعلامي باسم صحة جازان، كل ما تم تداوله عن ذلك، قائلاً: ” تم الإعلان سابقًا عن الحاجة لمبنى بمواصفات متوافقة مع معايير وزارة الصحة، وتم تشكيل لجنة لدراسة المبنى والرفع بموضوع استئجاره وإنهاء جميع المتطلبات للإدارة المعنية، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص ” .

يُذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، كانت قد أعلنت في تاريخ 1437/7/28 عن حاجتها لاستئجار مبنى يكون مقرًا للمركز الصحي لقرية ” قرثة ” ، فيما ذكر السكان أن الاختيار وقع على أحد المباني ولكن لَم يتم افتتاحه حتى الآن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2281 ] نشر منذ 1 ساعة

ماادري نصدق مين ؟!

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