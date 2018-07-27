فيات كرايسلر قد تتخلى عن انتاج دودج جراند كارافان وجيرني وكرايسلر 300

روما(صدى):

يبدو أن شركة فيات كرايسلر ستقوم في وقت قريب بتقليل عدد سياراتها خاصة من السيارات السيدان والأنواع خارج فئة الكروس أوفر ومتعددة الاستخدامات حسب ستيف بيهام، رئيس سيارات الركاب بالشركة. وستمضي الشركة حتى العام المقبل في طرح سياراتها السيدان والأنواع المختلفة ولكن بعدها سيكون مستقبل هذه النماذج غامض وعلى وجه التحديد ، يبدو أن بيهام يشير إلى دودج جيرني وجراند كارافان وكرايسلر 300 الذين قد يتوقف انتاجهم قبل 2020.

وقال أنهم لم يعلنوا عن نهاية الإنتاج لجراند كارافان حيث ستقدم كطراز 2019 ، وكذلك جيرني في هذه المرحلة، وبالمثل ستواصل كرايسلر 300 حتى عام 2019 لكنه لم يصل إلى حد القول بأن أي من هذه السيارات سيتواصل انتاجها بعد ذلك.

ومع مستقبل هذه المركبات الثلاث ، يبدو أن فيات كرايسلر سوف تتبع خطى فورد ويبدو أن مستقبل سيارات كرايسلر ودودج ضعيف للغاية.