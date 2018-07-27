مستشفى ” قوي الأمن ” تعلن عن توفر وظائف صحية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى ” قوى الأمن ” بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للمواطنين ولغير المواطنين، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة ” الرياض ” .

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف متاحة وفقًا للمسميات التالية:

. استشاري جراحة الصدر والأوعية الدموية.

. أخصائي جراحة عامة- طبيب.

. أخصائي جراحة التجميل- طبيب.

وأبانت المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2018م؛ مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي هنـــا .