وظائف شاغرة في شركة ” بي إيه إي سيستمز ” بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” بي إيه إي سيستمز ” السعودية، المتخصصة في مجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عدة وظائف فنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات، من أجل العمل بفروع الشركة في كل من: ” الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير عمليات التدريب ” الظهران ” .

– مدير CMS ” الظهران ” .

– فني صيانة محركات ” الرياض ” .

– فني خدمات الطيران الأرضية ” تبوك ” .

– مدير توريد الخدمات اللوجستية ” الطائف ” .

وبيّنت الشركة، أنه يمكن التقديم على تلك الوظائف عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 يوليو 2018م، لافتة إلى أنه يمكن الإطلاع على الشروط والتفاصيل، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي هنـــا .