بالفيديو.. ” أمن الطرق ” تحذر السائقين من نقل مخالفي الإقامة والعمل
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الجمعة، السائقين من نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية.
وقالت ” أمن الطرق ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” إن نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية يترتب عليه تطبيق العقوبات النظامية بحق الناقل ويعرضه للمسائلة القانونية ” .
كما أوضحت الحالات التي يكون فيها الشخص مخالف للأنظمة وهى ” العاملين عند غير الكفيل، مزوري الإقامة، مزاولي مهن غير مهنتهم، المقيمين إقامة غير مشروعة ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2270 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يعطيهم الف عافيه ويقويهم علي عملهم يارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 5 دقائق
جزاكم الله خير جزاء علي جهودكم والله 🙌🙌