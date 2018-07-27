بالفيديو.. ” أمن الطرق ” تحذر السائقين من نقل مخالفي الإقامة والعمل

نايف السالم(صدى):

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الجمعة، السائقين من نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية.

وقالت ” أمن الطرق ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” إن نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية يترتب عليه تطبيق العقوبات النظامية بحق الناقل ويعرضه للمسائلة القانونية ” .

كما أوضحت الحالات التي يكون فيها الشخص مخالف للأنظمة وهى ” العاملين عند غير الكفيل، مزوري الإقامة، مزاولي مهن غير مهنتهم، المقيمين إقامة غير مشروعة ” .