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بالفيديو.. ” أمن الطرق ” تحذر السائقين من نقل مخالفي الإقامة والعمل

بالفيديو.. ” أمن الطرق ” تحذر السائقين من نقل مخالفي الإقامة والعمل
نايف السالم(صدى):

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الجمعة، السائقين من نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية.

وقالت ” أمن الطرق ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” إن نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية يترتب عليه تطبيق العقوبات النظامية بحق الناقل ويعرضه للمسائلة القانونية ” .

كما أوضحت الحالات التي يكون فيها الشخص مخالف للأنظمة وهى ” العاملين عند غير الكفيل، مزوري الإقامة، مزاولي مهن غير مهنتهم، المقيمين إقامة غير مشروعة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2270 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يعطيهم الف عافيه ويقويهم علي عملهم يارب

[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 5 دقائق

جزاكم الله خير جزاء علي جهودكم والله 🙌🙌

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