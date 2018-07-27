فنانة سورية توضح حقيقة حبسها في سلطنة عُمان

أماني الغامدي(صدى):

نفت الفنانة السورية مروة راتب ، الأخبار التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن سجنها، هي وصديقتها تدعى كشونة في مدينة صلالة في سلطنة عُمان .

وأكدت مروة ، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ، أنها لم تكن تريد ان تتحدث في الموضوع لكن كثرة الشائعات ول سجنها في صلالة، هي التي دفعتها لذلك، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنّها موجودة هي وكشون حاليًا، في دار زايد.

وأضافت ، ” غير مسموح لأي شخص أن يتلاعب بسمعتنا.. نحن بنات محترمات ولذيذات لنا قدرنا.. ونعرف جيدًا كيف نحترم أنفسنا ونحترم قوانين البلد التي نذهب إليها ” .

وتابعت ، ” إن كنا تعرضنا انا أو صديقتي لموقف خالفنا القانون به في سلطة عمان.. فالقانون سيكون سائداً علينا ” ، لافتة إلى أنّها تثق تمامًا، بأنّ قانون سلطنة عمان يحترم الوافدين ” .

وختمت بالقول ، ” إذا كنا اخطأنا سننال عقابنا.. أما إذا لم نخطئ، فهناك قانون يعاقب أي رجل أمن يخطئ .. وإن شاء الله كل شيء ستعرفونه في وقته.. ورغم كل هذا مازلت أحب واعشق أهل سلطنة عمان ” .