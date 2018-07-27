القبض على فتاة نشرت فيديو مخالف للنظام العام بالخبر

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة الخبر، اليوم الجمعة، القبض على فتاة نشرت مقطع فيديو مخالف للنظام العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.