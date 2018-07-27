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القبض على فتاة نشرت فيديو مخالف للنظام العام بالخبر

القبض على فتاة نشرت فيديو مخالف للنظام العام بالخبر
نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة الخبر، اليوم الجمعة، القبض على فتاة نشرت مقطع فيديو مخالف للنظام العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 1 ساعة

الى متى يظن بعض الاغبياء ان مفهوم التطور هو في تقليد الغرب والانحلال من الشخصيه المسلمة!!

[ عدد التعليقات: 2241 ] نشر منذ 1 ساعة

‏‎الله يكفينا الشر ..

[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 59 دقيقة

‏‎بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك…..

[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 59 دقيقة

‏‎الله يجزاك خير يا أمير الشرقيه

[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 59 دقيقة

‏‎الله يستر عليها وعلى الجميع

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 58 دقيقة

‏‎هاذا اولها

[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 57 دقيقة

‏‎الله يحفظه ويحفظ ولي العهد

[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 55 دقيقة

‏‎الله يسترنا بستره يارب

[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 54 دقيقة

الحمدلله

[ عدد التعليقات: 2533 ] نشر منذ 20 دقيقة

يعني لو الامير ما وجه بالقبض ما كان احد قام بعمله او الدور المطلوب منه
المفروض القبض مباشر بدون تدخل او بطلب من احد
بعرف ليش يخافون اذا شافوا شي مخالف ويسكوت حتى يجيهم امر

[ عدد التعليقات: 2645 ] نشر منذ 18 دقيقة

جهل سفاهة تخلف تقليد اعمى انحطاط قلة حياء نقص دين……..

[ عدد التعليقات: 3574 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يصلح الحال

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