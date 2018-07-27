أكثر من ألف عملية إرهابية راح ضحيتها 3 آلاف شخص بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

بيّن اللواء المهندس بسام عطية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، أن عدد العمليات الإرهابية في المملكة بلغ 1096 عملية، وذلك خلال الفترة ما بين عامي (1979-2017).

وأوضح ” عطية ” ، أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل 3000 شخص، فضلًا عن شهداء الواجب الذين راحوا ضحية التصدي للإرهاب، مشيرًا إلى أن 100% من قضايا التجسس، و80% من عمليات الإرهاب داخل المنشآت، تُبنى على الخيانة الداخلية، قائلًا: ” أن الإرهاب ينجح متى ما وُجدت الخيانة ” .

فيما لفت المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، إلى أن الأيدولوجيات أفرزت الصحوة التي قدمت لنا أزمة حضارية، مبينًا أن جزءًا من هذه الأزمة هو استغلال المناشط الإسلامية في التجسس والتخابر والموالاة.

جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك ضمن محاضرة بعنوان ” تاريخ الإرهاب في المملكة ودور الأمن الصناعي في مواجهة مخاطره ” ، والتي أقيمت أول أمس الأربعاء، بالملتقى السادس للجمعية الدولية للأمن الصناعي في الظهران.