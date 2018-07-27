لاعب ليفربول: يجب إيجاد حلول لتخفيف الضغوط عن صلاح

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، أن المهاجم المصري بـ ” ليفربول ” محمد صلاح، يمكنه خوض موسم آخر عامر بالأهداف، ولكن الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي، يجب أن يطور من قدراته لتخفيف العبء عنه.

وأوضح ” ميلنر ” ، أنه يجب التخفيف من الضغوط التي تقع على ” صلاح ” ، قائلًا: ” نحن بحاجة لإيجاد حلول أخرى، ومواصلة التحسن كفريق، ويجب أن نضمن ألا تقع الضغوط على عاتقه بمفرده، فيما يتعلق بتسجيل الأهداف وإيجاد حلول في الأوقات الصعبة ” .

وتابع لاعب وسط ليفربول الانجليزي: ” صلاح أكثر من قادر على تكرار ما فعله، توجد ضغوط بالتأكيد بعد خوض عام جيد لتكرار نفس الأداء، لكنه من طراز رفيع وسيواصل التطور ” .

جدير بالذكر، أن لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، سجل 44 هدفًا في 52 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الماضي، وذلك حين وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، واحتل المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.