النمر يحذر من ” فيتامين ب17 ” : لا يعالج السرطان

علي القحطاني (صدى):

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، من المستحضر العلاجي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى ” فيتامين ب17 “.

وأوضح ” النمر ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يوجد حملة تسويق لمستحضر فيتامين ب17 على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين أنه يعالج مرض السرطان ويغني عن العلاج الكيماوي.

وأكد أن هذا المستحضر ليس فيتامين ولا يعالج السرطان ولا يمنع حدوثه، بل قد يسبب أعراض تسمم السيانايد، مشيرًا إلى أن منظمة الغذاء والدواء العالمية ” FDA ” لم توافق عليه.