وظائف إدارية شاغرة لدى شركة علم

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة علم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 25 يوليو 2018م، وذلك لذوي الخبرة والخريجين الجدد من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مطور- برنامج تأجير للتدريب (مدتة 6 أشهر للخريجين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات).

– مساعد مدير- تطوير الأعمال والمبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي هنـــــا .