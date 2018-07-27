بعد استيلاء التجار عليها.. اللجنة الوزارية تؤكد ملكية المواطن للأرض المليارية بمكة

نايف السالم(صدى):

أكدت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للتحقيق في قضية استيلاء عدد من التجار على قطعة الأرض المليارية بحي ” كدي ” في المنطقة المركزية بمكة، صحة صك ملكية المواطن لهذه الأرض، وذلك وفقًا لما صرحته به المصادر.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت المصادر أن صك الأرض تمت عليه عمليتا إفراغ لمبانٍ قائمة حاليًا من 6 أدوار، مشيرة إلى أن حدود الأرض الموضحة في صك استحكام المواطن ما زالت واضحة المعالم من طرق عامة وشوارع نافذة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة في ديسمبر الماضي؛ للتحقيق في الاستيلاء على الأرض التي تبلغ مساحتها 59 ألف م2 وقيمتها 3 مليارات ريال؛ وذلك بعد أن تقدم صاحبها بشكوى للجهات المعنية؛ لاسترداد أرضه التي استغلها تجار نافذون وتلاعبوا في صكها بمساعدة مسؤول بأمانة مكة المكرمة.