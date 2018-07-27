بالفيديو.. أعراض تؤكد إصابة طفلك بمرض السكر

أماني الغامدي(صدى):

قدمت كريس نصراني خبيرة التغذية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صحتين ” عدد من النصائح عن مرض سكر الأطفال .

وقالت نصراني ، إن سكر الأطفال أو ما يعرف بالنوع الأول من مرض السكر، من الأمراض المزمنة التي تصيب الطفل في سن صغير ويظل معه حتى الكبر وللأسف مضاعفاته خطيرة خاصة في حالة اكتشافه مؤخرا وعدم الالتزام بالعلاج.

واستعرضت كريس خلال الحلقة أعراض تؤكد إصابة الطفل بمرض السكر، منها:-

1- فقدان وزن الطفل بدون سبب

2- كثرة التبول

3- العطش الشديد

4- عدم التركيز في الدراسة

5- الأرق

6- الصداع

7- ظهور التعب والإرهاق على الطفل دائما

8- إصابة الطفل بأعراض الجفاف