أمير الحدود الشمالية يستقبل الدفعة الأولى من حجاج العراق الشقيقة.. غداً

محمد السعران(صدى):

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غداً , الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ من جمهورية العراق الشقيقة .

ووجه سموه جميع القطاعات الحكومية بتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للحجاج تمهيدا لوصولهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة .

وأكد سموه أن العناية بشؤون الحج تأتي في مقدمة اهتمام ورعاية الدولة، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما ـ الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية .