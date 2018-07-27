بالفيديو.. موجة غبار تجتاح طريق ” الرياض – الشرقية “
وثق مقطع فيديو، موجة الغبار التي تجتاح طريق ” الرياض – الشرقية ” ، اليوم الجمعة، مما تسبب في شبه انعدام الرؤية بالمنطقتين.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت سكان المنطقة الشرقية والرياض، صباح اليوم الجمعة، من استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ التي تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على المنطقتين، من الساعة 10:10 من اليوم الجمعة الموافق 27/7/2018، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 18:00 من اليوم ذاته.
ماجد[ عدد التعليقات: 2241 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر ما فيها
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1500 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي الجميع اللهم امين
همس[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 43 دقيقة
ينبغي علي الجميع توخي الحذر الله يحفظنا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يحفظ الجميع