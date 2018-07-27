بالفيديو.. موجة غبار تجتاح طريق ” الرياض – الشرقية “

عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو، موجة الغبار التي تجتاح طريق ” الرياض – الشرقية ” ، اليوم الجمعة، مما تسبب في شبه انعدام الرؤية بالمنطقتين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت سكان المنطقة الشرقية والرياض، صباح اليوم الجمعة، من استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ التي تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على المنطقتين، من الساعة 10:10 من اليوم الجمعة الموافق 27/7/2018، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 18:00 من اليوم ذاته.