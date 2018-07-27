بالفيديو.. انطلاق بورشة ماكان 2019 الجديدة بتقنيات أحدث وتصميم أكثر رقياً

أميرة خالد(صدى):

تعتبر بورشة ماكان أنجح سيارات بورشة وباعت قرابة 350 ألف سيارة منذ ظهورها في عام 2014, وتفوقت على مبيعات موديلات 911 والآن قدمت نسخة جديدة محسنة من السيارة كموديل 2019 لتكمل مسيرة السيارة الناجحة . وحصلت السيارة على تعديلات محدودة في مقدمتها ولكن الجزء الخلفي كان أكثر في التعديلات.

وزودت السيارة في الأمام بمصابيح أمامية ليد قياسية, مع مصابيح خلفية كبيرة بعرض السيارة بوحدات ليد قياسية مثل كايين وباناميرا, كما زودت السيارة بلون جديد هو أزرق ميامي بجانب ألوان أخرى مثل الفضي ميتاليك دولومايت والكرايون والأخضر مامبا ميتاليك بجانب عجلات جديدة 20 و21 بوصة ألومنيوم.

وفي الداخل حصلت السيارة على كونسول وسطي مطور مع شاشة أكبر لنظام الترفيه قياس 11 بوصة مع نظام تعرف صوتي ومعلومات المرور المباشرة بصورة قياسية وتطبيقات ذكية للهاتف المحمول تسمح للسائق بتسجيل تجربته في الطرق الوعرة.

كما زودت بعجلة قيادة GT رياضية من 911 مع زجاج أمامي قابل للتسخين ومنقي للهواء . كما تم تحسين شاسيه السيارة لتحسين جودة الركوب مع اطارات جديد ولم تعلن الشركة اية تفاصيل بخصوص المحركات ولكن يشاع أنها ستولد قوة أكبر ويعتقد أن النسخة الديزل والهجينة المحدودة لن يتم طرحهما في موديل 2019. ومن المقرر اطلاق السيارة في الصين أولاً قبل وصولها لباقي الاسواق في عام 2019.