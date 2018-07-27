نشر : منذ 52 دقيقة 1٬066 2 فيديوهات متنوعة حكم مصافحة الزوج لأم زوجته – الشيخ خالد المصلح الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
العوفي[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله بستر ان ماقالو أم الزوجه ترث بالرجال اذا دخل على بنتهاء هالاسئله ورآها الغز بس للحين ماقالوه كلن عارف حتى البهايم تعرف ان زوج البنت محرم لإمهاء وش الجديد ولا على شان نتعرف على اسماء المشايخ
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 41 دقيقة
استحو من هذي السخافه
فضحتونا ….الله ….لا يبيحكم ولا يحللكم
ما تسير الحياه .. وامورها
الا
بحكم الشيخ
حسبي الله عليكم ..وعلى برامجكم