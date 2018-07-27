بالصور.. ضبط مستودع مخالف لتعبئة زيوت رديئة بالجوف

علي العنزي(صدى):

نفذت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، جولة تفتيشية ضمن الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف “.

وتمكن مفتشي الوزارة خلال الجولة من ضبط مستودع في مزرعة بالجوف تستغله عمالة مخالفة بتعبئة زيوت رديئة على أنها زيت زيتون محلي بجودة عالية.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 838 حاوية زيت زيتون مجهولة المصدر وملصقات تدعي جودتها المحلية داخل المستودع، لافته إلى أنه يعمل بدون تراخيص أو اشتراطات صحية.

كما أشارت إلى أنه تم استدعاء أصحاب المنشأة والعمالة المخالفة لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم وإحالتها للنيابة العامة.