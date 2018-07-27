بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة(صدى):

وفي المدينة المنورة أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي المسلمين بتقوى الله والتقرب إليه بمرضاته.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم : إن المسلم المؤمن قوي بإيمانه ثم هو قوي بإخوانه ، المسلم يركن إلى إيمانه بربه في الشدائد والكربات ويعتصم بإيمانه بربه عند ورود الشبهات والشهوات ويستبصر بإيمانه في ظلمات الفتن والملمات ويحفظه الله بإيمانه في حال الرخاء والصحة والفراغ من السقوط والتردي في المتع والمحرمات وينال بإيمانه بربه أعلى الدرجات بعد الممات مستشهداً بقوله تعالى (( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم, دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)) ، وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ) ، كما أن المؤمن قوي بإخوانه فأخوة الإسلام أقوى من أخوة القرابة بالنسب ولذلك ينقطع التوارث بين المسلم والكافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) فأخوة الإسلام أعظم رابطة وأشد صلة .

وأكد الشيخ الحذيفي أنه لن تستقيم الحياة إلا بالقيام بحقوق أخوة الإسلام فالواجبات منها ما هو للرب جل وعلا وهو الواجب الأعظم بتوحيد الله وعبادته ومنها ما هو للخلق وحقوق المسلمين على ثلاث درجات أعلاها الإثار وهو تقديم حاجة المسلم وحقه على حق النفس وهذه الدرجة فاز بها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم والدرجة الوسطى من درجات الأخوة الإسلامية أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه عن أَنسٍ رضي الله عنه عنِ النبي صلى الله علَيه وسلم قال ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) , وأدنى درجات القيام بحق المسلم أن تكف شرك عنه فلا تظلمه في دم ولا مال ولا عرض ولا تقع بلسانك فيه ولا يدك ولا تبخسه حقا له ولا تمنعه من حق له مع بذل ما يوفقك الله له من الخير .

وبين فضيلته أن أعظم ما يضر الأخوة الإسلامية البدع المضلة فالمبتدع يبغض من لايوافقه في بدعته ولا يجمع قلوب المسلمين إلا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان فهم المتحابون في الله وآخرهم يحب أولهم مستشهداً بقوله تعالى (( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رءوف رحيم )) .

وحذر إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين من غضب الله والجرأة على معاصيه، وقال : لقد قامت عليكم الحجة واستبانت المحجة وأنقطعت الأعذار فأقبلوا على العمل ولا يغرنكم الأمل قال تعالى (( يا أيها الناس أتقوا ربكم وأخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور )) وتذكروا الموت وما بعده من الأهوال التي لا ينجي فيها إلا صالح الأعمال )) .وفي المدينة المنورة أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي المسلمين بتقوى الله والتقرب إليه بمرضاته.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم : إن المسلم المؤمن قوي بإيمانه ثم هو قوي بإخوانه ، المسلم يركن إلى إيمانه بربه في الشدائد والكربات ويعتصم بإيمانه بربه عند ورود الشبهات والشهوات ويستبصر بإيمانه في ظلمات الفتن والملمات ويحفظه الله بإيمانه في حال الرخاء والصحة والفراغ من السقوط والتردي في المتع والمحرمات وينال بإيمانه بربه أعلى الدرجات بعد الممات مستشهداً بقوله تعالى (( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم, دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)) ، وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ) ، كما أن المؤمن قوي بإخوانه فأخوة الإسلام أقوى من أخوة القرابة بالنسب ولذلك ينقطع التوارث بين المسلم والكافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) فأخوة الإسلام أعظم رابطة وأشد صلة .

وأكد الشيخ الحذيفي أنه لن تستقيم الحياة إلا بالقيام بحقوق أخوة الإسلام فالواجبات منها ما هو للرب جل وعلا وهو الواجب الأعظم بتوحيد الله وعبادته ومنها ما هو للخلق وحقوق المسلمين على ثلاث درجات أعلاها الإثار وهو تقديم حاجة المسلم وحقه على حق النفس وهذه الدرجة فاز بها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم والدرجة الوسطى من درجات الأخوة الإسلامية أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه عن أَنسٍ رضي الله عنه عنِ النبي صلى الله علَيه وسلم قال ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) , وأدنى درجات القيام بحق المسلم أن تكف شرك عنه فلا تظلمه في دم ولا مال ولا عرض ولا تقع بلسانك فيه ولا يدك ولا تبخسه حقا له ولا تمنعه من حق له مع بذل ما يوفقك الله له من الخير .

وبين فضيلته أن أعظم ما يضر الأخوة الإسلامية البدع المضلة فالمبتدع يبغض من لايوافقه في بدعته ولا يجمع قلوب المسلمين إلا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان فهم المتحابون في الله وآخرهم يحب أولهم مستشهداً بقوله تعالى (( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رءوف رحيم )) .

وحذر إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين من غضب الله والجرأة على معاصيه، وقال : لقد قامت عليكم الحجة واستبانت المحجة وأنقطعت الأعذار فأقبلوا على العمل ولا يغرنكم الأمل قال تعالى (( يا أيها الناس أتقوا ربكم وأخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور )) وتذكروا الموت وما بعده من الأهوال التي لا ينجي فيها إلا صالح الأعمال )) .