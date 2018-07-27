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بالفيديو.. فاشينيستا شهيرة تثير ضجة بطريقتها في تعاملها مع خادمتها

بالفيديو.. فاشينيستا شهيرة تثير ضجة بطريقتها في تعاملها مع خادمتها
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفاشينيستا الشهيرة آسيا عاكف ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو يُظهر طريقة تعاملها مع عاملتها المنزلية .

حيث ظهرت عاكف في الفيديو وهي تحتضن طفلها ثم تستدعي العاملة وتحتضنها وتقبلها على رأسها.

وقالت عاكف معربة عن امتنانها للأخيرة : ” بفضلها يمكنني أن أعمل”. كما أرفقت الفيديو بهذا التعليق : ” ربما لم أعترض يوماً ولم أرفع الصوت عبر ” سناب شات ” من أجل بعضكم يوماً. لكن عملي يقضي بأن أتشارك حقيقتي معكم. وحقيقتي هي أن دارشاني، وهي أم لمراهقين والأم الثانية لأولادي، أصبحت جزءًا أساسياً ومكملاً لحياة أسرتي اليومية ” .

وأضافت : ” حقيقتي هي أنها لا تستحق المعاملة الحسنة والعادلة كإنسانة فقط، بل أرى أنها ضحت كثيراً لكي تبقى إلى جانبنا ” .

وتابعت : ” كل ما يمكنني فعله كمؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أن أقدم هذا الخيار : عليكم أن تنتبهوا لذلك أنتم أيضاً ” .


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