بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحشد قواته لتحرير زبيد بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

تستعد القوات اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة، لتحرير مدينة زبيد في محافظة الحديدة، من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث بدأت في حشد أفرادها لخوض المعركة.

وتعمل القوات اليمنية على تعزيز صفوفها بالعتاد والمقاتلين، ضمن عملية تهدف للتصدي للمتمردين الحوثيين في زبيد، وتحرير المدينة من قبضتهم، فتشمل التعزيزات العسكرية آلاف المقاتلين المدربين، المدعومين بأسلحة نوعية وآليات عسكرية متطورة، بدعم التحالف.

وفي السياق ذاته، تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير غرفة العمليات العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، داخل مقر الشرطة العسكرية في مدينة الحديدة.