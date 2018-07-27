تعنيف حاد من اللجنة الأولمبية لأمريكا بشأن المنشطات

ماجد محمد(صدى):

عنّفت اللجنة الأولمبية الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية، منبهة عليها بضرورة ترتيب أوضاعها الداخلية أولًا، قبل أن تهدد لاعبي دول أخرى بعقوبات على خرق القوانين الأمريكية الخاصة بمكافحة المنشطات.

أتى ذلك في أعقاب جلسة للجنة الأولمبية بالكونجرس الأمريكي مع مسؤولي لجنة أمريكا هلسنكي في واشنطن، أول أمس الأربعاء، حيث تهتم هذه اللجنة بمتابعة الأمن والتعاون وقضايا حقوق الإنسان في أوروبا.

كما شددت اللجنة على الكونجرس بالتحرك سريعًا، لإقرار قانون يفرض إجراءات صارمة على استخدام عقاقير محسنة للأداء في المسابقات الرياضية الدولية الكبيرة، مؤكدة عليها أن تبذل المزيد من الجهود لحل قضايا المنشطات داخل الولايات المتحدة.