” ثمانيني ” يغتصب طفلة ويستغلها جنسيا لمدة 5 أشهر

مليكة فؤاد(صدى):

تجرد ” ثمانيني ” من كل معاني الرحمة والإنسانية، حيث أقدم على اغتصاب ” طفلة ” تبلغ من العمر 13 عامًا وقام باستغلالها جنسيًا لمدة 5 أشهر.

وقامت الشرطة القضائية بالعرائش في المغرب، بإصدار تعليمات من النيابة العامة بطنجة، مذكرة بحث وطنية ضد ” المسن ” ، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليه حتى الآن؛ وذلك بعد أن اختفي عن الأنظار.