” ثمانيني ” يغتصب طفلة ويستغلها جنسيا لمدة 5 أشهر
تجرد ” ثمانيني ” من كل معاني الرحمة والإنسانية، حيث أقدم على اغتصاب ” طفلة ” تبلغ من العمر 13 عامًا وقام باستغلالها جنسيًا لمدة 5 أشهر.
وقامت الشرطة القضائية بالعرائش في المغرب، بإصدار تعليمات من النيابة العامة بطنجة، مذكرة بحث وطنية ضد ” المسن ” ، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليه حتى الآن؛ وذلك بعد أن اختفي عن الأنظار.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 52 دقيقة
” ثمانيني ” يغتصب طفلة ويستغلها جنسيا لمدة 5 أشهر لعنة الله عليك ياشيبة افي هذا السن ترتكب هذه الجريمة النكراء الي جهنم وبئس المصير جرائم الاغتصابات الجنسية منتشرة بشكل كبير في المغرب لابد من السلطات المغربية تشدد علي العقوبات والسجن لفترة طويلة ممن ثبتت عليهم التهمة