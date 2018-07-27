سيدات يتقدمن للعمل بمجال توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت إحدى شركات التطبيقات الذكية العاملة في مجال توصيل الطلبات في المملكة، أن هناك 16 سيدة تقدمن للعمل ضمن أسطول الشركة لتوصيل الطلبات بسياراتهن.

وعن اشتراطات عمل السيدات بهذا المجال، أبانت الشركة أن اشتراطات عمل المرأة في التطبيق لا تختلف عن الرجال وهي تتمثل في ” حصولها على رخصة قيادة، وتمتلك سيارة، أو لديها تفويض بقيادتها ” .

وذكرت الشركة أنها تدرس حاليًا مع الجهات المختصة آلية عملهن في توصيل السلع المطلوبة من المتاجر والمطاعم للعملاء في مواقعهم، مشيرة إلى أنها بصدد إنشاء أكاديمية لتدريب النساء وتأهيلهن للعمل في مجال خدمات توصيل الطلبات.