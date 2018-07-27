سيدات يتقدمن للعمل بمجال توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية بالمملكة
أوضحت إحدى شركات التطبيقات الذكية العاملة في مجال توصيل الطلبات في المملكة، أن هناك 16 سيدة تقدمن للعمل ضمن أسطول الشركة لتوصيل الطلبات بسياراتهن.
وعن اشتراطات عمل السيدات بهذا المجال، أبانت الشركة أن اشتراطات عمل المرأة في التطبيق لا تختلف عن الرجال وهي تتمثل في ” حصولها على رخصة قيادة، وتمتلك سيارة، أو لديها تفويض بقيادتها ” .
وذكرت الشركة أنها تدرس حاليًا مع الجهات المختصة آلية عملهن في توصيل السلع المطلوبة من المتاجر والمطاعم للعملاء في مواقعهم، مشيرة إلى أنها بصدد إنشاء أكاديمية لتدريب النساء وتأهيلهن للعمل في مجال خدمات توصيل الطلبات.
طلال[ عدد التعليقات: 2271 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه من اخطر الوظائف لهن انا ضد هذه القرارت جداااااا
عمار[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليست كل وظيفه صالحه لهم فيما يفكرون !!!
طاهر[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله الله يهديهم
محمد[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظهم من كل شر يارب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 1 ساعة
اللّهم اهدِنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارِك لَنا فيما أَعطيت، وقنا واصرِف عَنا شر ما قَضيت، سبحانك تَقضي ولا يُقضى عَليك. إنه لا يذل مَن والَيت ولا يعز من عادَيت تباركت ربنا وتعاليْت، فلك الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت، ولك الشكر عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وأولَيت، نستغفِرك يا رَبنا مِن جمَيعِ الذُّنوب والخَطايا ونَتوبُ اليك، ونؤمن بِكَ ونتوكل عليك، ونُثني عَليكَ الخير كله أنت الغَنِي ونحن الفقراء إليك، أَنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك، أَنت القوِي ونحَن الضعفاء إليك، أَنت العزيز ونحن الأذلاء إليك.
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 58 دقيقة
اللهم امين اخي واضح
ماجد[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 28 دقيقة
والله من الخرط الزايد …
شجون[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 28 دقيقة
القيادة أتاحت فرص عمل كثيرة للمرأة 👍
همس[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 27 دقيقة
ماشفناهم يسوقون عشان يوصلون الطلبات
شمس[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههه اخاف تروح هي والطلب