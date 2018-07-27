بالفيديو.. رجيم سريع لخسارة 20 كيلو في شهرين

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور محمد الغندور استاذ التغذية ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” ست الستات ” ، عن ريجيم سريع بطريقة سهلة لخسارة 20 كيلو جرام في شهرين فقط .

وقال الغندور ، الريجيم ليس حرمان ، فالتنحيف مغامرة جيده نخوضها ، لكن دائما ما أصادف سيدات يريدون أن يخسوا فقط ليلبسوا ما يريدون ، وليس لتفادي الأمراض كالسكر والضغط وغيرها .

وتابع الغندور ، على ممن يريد خسارة الوزن ، أن يتبع نظام غذائي جيد ، وتغيير مجرى حياته ، يجب أن نلعب على العقل ، وهو أن نأكل بالشوكة وليس المعلقة ، فالمعلقة ممكن أن تتحول إلى مغرفة لكن الشوكة سيأكل بها كميات أقل .

وأضاف الغندور ، عندما نأكل لا نأكل أمام التليفزيون يجب أن نأكل بالعقل كما أمرنا الدين الإسلامي ، ومن أساسيات الريجيم أن نستمر حتى نحافظ على صحتنا ، فكل إنسان لديه سعرات حرارية معينة ، والأكل لا يٌسمن ولكن ما يٌسمن عدم الحركة ، ففي الحركة بركة .

وأكد الغندور ، أن الوجبة السريعة الواحدة كافية أن تؤدي إلى السمنة ، وعلى من يريد التنحيف الاهتمام بالخضروات ، مع تناول الكربوهيدرات والبروتين بكميات قليلة .