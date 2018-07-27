بالفيديو.. رجيم سريع لخسارة 20 كيلو في شهرين
كشف الدكتور محمد الغندور استاذ التغذية ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” ست الستات ” ، عن ريجيم سريع بطريقة سهلة لخسارة 20 كيلو جرام في شهرين فقط .
وقال الغندور ، الريجيم ليس حرمان ، فالتنحيف مغامرة جيده نخوضها ، لكن دائما ما أصادف سيدات يريدون أن يخسوا فقط ليلبسوا ما يريدون ، وليس لتفادي الأمراض كالسكر والضغط وغيرها .
وتابع الغندور ، على ممن يريد خسارة الوزن ، أن يتبع نظام غذائي جيد ، وتغيير مجرى حياته ، يجب أن نلعب على العقل ، وهو أن نأكل بالشوكة وليس المعلقة ، فالمعلقة ممكن أن تتحول إلى مغرفة لكن الشوكة سيأكل بها كميات أقل .
وأضاف الغندور ، عندما نأكل لا نأكل أمام التليفزيون يجب أن نأكل بالعقل كما أمرنا الدين الإسلامي ، ومن أساسيات الريجيم أن نستمر حتى نحافظ على صحتنا ، فكل إنسان لديه سعرات حرارية معينة ، والأكل لا يٌسمن ولكن ما يٌسمن عدم الحركة ، ففي الحركة بركة .
وأكد الغندور ، أن الوجبة السريعة الواحدة كافية أن تؤدي إلى السمنة ، وعلى من يريد التنحيف الاهتمام بالخضروات ، مع تناول الكربوهيدرات والبروتين بكميات قليلة .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9559 ] نشر منذ 1 ساعة
زين عملت رجيم الحين عباره عن كبسه دجاج☺😁😁
ابو خالد[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 43 دقيقة
عن تجربتي في الرجيم توقفت تماما عن اكل الارز والوجبات السريعة والدهنيات والمقليات والمشروبات الغازية والحلويات واستعطت عنها بشربة الخضار والخبز البر والالبان والسلطات الخضراء والاسماك والدواجن المشوية والمسلقوه فقط طبعا مع ممارسة رياضة الركض والمشي من نصف ساعة الي ساعة كاملة يوميا وكان وزني 100 كغم وخلال سنه كاملة اصبح وزني الان 70 كغم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9559 ] نشر منذ 9 دقائق
فيه ابر تنزل الشخص باالآسبوع 4 كيلو اعرف وحده مجربه وكان نفس وزن الاخ☝😊ونزلت هي الحين 70يقولون مالها اضرار والله اعلم وكانو بيستخدمونها لمرضى السكرلكن الظاهر بطلووجربوها للسمنه☺كمان حبوب فورمولاين تمتص الدهون