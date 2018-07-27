الهلال يتفاوض لضم الإسباني نيغريدو
تسعى إدارة الهلال للتفاوض مع الإسباني الدولي السابق ألفارو نيغريدو لاعب نادي بيشكتاش التركي، حيث تتفاوض للوصول إلى اتفاق خاص بالبنود الشخصية للاعب.
وأوضحت تقارير، أن إدارة نادي بيشكتاش لا تمانع بيع اللاعب إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يُذكر أن ألفارو نيغريدو سبق له اللعب لأندية فالنسيا وريال مدريد وألميريا وإشبيلية ومانشستر سيتي وميدلزبرة.
طلال[ عدد التعليقات: 2271 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههههه الله يجعله من نصيب النصر قوووولوا يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله ي الهلال شغال بقووووه
همس[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 50 دقيقة
انا زعلانة
عمار[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 50 دقيقة
ادارة #الهلال فاوضت واقتربت من التعاقد مع ” جوناس و بيوىن يونسين ” لكن فجأه الرئيس سامي الجابر يصر على التعاقد مع ” نيغريدو ” !!
شجون[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 49 دقيقة
اصر ع نيغريدو😅😂
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 49 دقيقة
هذي هي تخبطات الموسم
اللاعب منتهي ومستواه اقل من مستوى ريفاس
محمد[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 49 دقيقة
لاعب خاض الكثير من التجارب منتهي من سنتين اتوقع صفقه كارثيه ان تمت البقاء على ريفاس ارحم بكثير الله يباعد بينه وبين الهلال #الهلاليين_يرفضون_نيغريدو
شمس[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 48 دقيقة
مانبغاه
طاهر[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 48 دقيقة
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تطمنوا نيغريدو ليس مهاجم الهلال
مهاجم الهلال 💙 مثل هيبة سيرجو باذن الله ايام ٢٠٠٠ والخبر جاي بالطريق 💙😍🏆
ملك[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 47 دقيقة
لاعب فاشل ومنتهي
مثله مثل ماتياس وسامراس
سامي الجابر لعب جنب الاعب سيرجيو
سامي تعاقد مع لاعب مثل سيرجيو
يجيبلك آسيا