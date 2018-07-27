الهلال يتفاوض لضم الإسباني نيغريدو

طلال الغامدي(صدى):

تسعى إدارة الهلال للتفاوض مع الإسباني الدولي السابق ألفارو نيغريدو لاعب نادي بيشكتاش التركي، حيث تتفاوض للوصول إلى اتفاق خاص بالبنود الشخصية للاعب.

وأوضحت تقارير، أن إدارة نادي بيشكتاش لا تمانع بيع اللاعب إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يُذكر أن ألفارو نيغريدو سبق له اللعب لأندية فالنسيا وريال مدريد وألميريا وإشبيلية ومانشستر سيتي وميدلزبرة.