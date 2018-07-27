” أرامكو ” تتجه لإصدار سندات دولية لأول مرة

علي القحطاني(صدى):

تدرس شركة أرامكو السعودية إمكانية إصدار سندات دولية لأول مرة؛ وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” .

وأوضحت وكالة ” بلومبيرج ” ، أن إصدار أرامكو للسندات الدولية سيتعلق أيضًا بالاقتراض من البنوك لتمويل الصفقة، لافته إلى أن هذه السندات ستجبرها على الإفصاح عن حساباتها للمستثمرين وكشفها عن العديد من التفاصيل الأخرى مثل احتياطيات النفط وعملياتها.

كما أشارت إلى أن ” أرامكو ” لم تبدأ بعد أي مفاوضات حول الحجم المحتمل للسندات، حيث سيحدد ذلك حجم الحصة المراد الاستحواذ عليها في ” سابك ” ، بالإضافة إلى حجم القروض التي ستحصل عليها من البنوك.

يُذكر أن أرامكو تسعى إلى ممناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة استراتيجية في ” سابك ” عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها الصندوق في الشركة.