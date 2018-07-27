” الإحصاء ” تكشف عن الحالة الصحية لسكان المملكة

حمود العنزي (صدى):

أصدت الهيئة العامة للإحصاء أول مسح في مجال صحة الأسرة، أوضح أن نسبة 94.2 من السكان أصحاب الفئة العمرية ” 15 سنة فأكثر ” يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة.

وجاء ذلك وفقًا لتقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية وبالنسبة للمواطنين فإن 25.4% من السكان في الفئة العمرية ” 15 سنة فأكثر ” يقومون بإجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحتهم مرة واحدة على الأقل في السنة.

كما رصد هذا المسح نتائج نسبة السكان المصابين بأمراض مزمنة والذي تم تشخيصها من قبل طبيب في الفئة العمرة ” 65 سنة فأكثر ” ، وهي الأعلى سواء للسكان الذكور أو الإناث، فقد بلغت النسبة في هذه الفئة 73.8% للإناث مقابل 67.8% للذكور.