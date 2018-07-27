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في إطار التحضير للموسم الكروي.. ” الخيبري ” يعود لمعسكر الاتفاق بهولندا

في إطار التحضير للموسم الكروي.. ” الخيبري ” يعود لمعسكر الاتفاق بهولندا
نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الإتفاق عن عودة المدافع علي الخيبري، إلى معسكر فريقه في هولندا، وذلك بعد صدور تأشيرة السفر.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أن ” الخيبري ” عاد لمعكسر الاتفاق بعد صدور تأشيرة السفر، في إطار التحضير للموسم الكروي 2018-2019 .

فيما عاد مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع إلى المملكة، وذلك بعد أن أنهى ثالث مراحل برنامجه التأهيلي في فرنسا؛ من أجل العودة لتدريبات الفريق في الدمام، بعد انتهاء معسكر هولندا.


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