محترف النصر يوقع لـ ” الزمالك ” لمدة 3 سنوات
تعاقد نادي الزمالك المصري، مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، المحترف بصفوف نادي النصر، لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وأوضح النادي المصري، أنه سيتكلف 700 ألف يورو فقط من قيمة راتب محترف النصر، فيما يتكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بباقي مستحقات اللاعب مع الزمالك.
جدير بالذكر، أن رئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور، أن لاعب النادي محمود عبدالرازق ” شيكابالا ” ، في انتظار عرض كبير من أحد أندية المملكة، مؤكدًا أنه سيرحل من خلاله لمواصلة مشواره في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.
ماجد[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق له يارب 👏👏
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 2 ساعتين
صفقه رائعه 😍😍😍😍
طلال[ عدد التعليقات: 2271 ] نشر منذ 40 دقيقة
فرجاني ساسي صفقة كبيرة جدا …لاعب وازن …دولي …بيلعب أدوار مختلفة في نص الملعب …26 سنة عز نضجه ..كمان بيلعب ضربات الجزاء كويس وللأمانه …ضربات الجزاء تحسنت بشكل كبير في الزمالك الموسم اللي فات
ساسي طول بعرض …مع الأندية مسجل 19 هدف وصنع 16 أسيست
همس[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 39 دقيقة
سوبر ستار …صفقة كبيرة جدا
في كاس العالم كان ممميز جدا
شجون[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 39 دقيقة
هيفرق جداً يقدر يلعب فى كذا مركز ..
عمار[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 38 دقيقة
لما شفت فيديوهاته خامة محترمة وبيعرف يشوط ويجيب اجوال ده في مصلحة الزمالك
طاهر[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 38 دقيقة
مبروك طيب
ده من أحسن ٣ محاور عرب
ملك[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 37 دقيقة
ان شاءالله هيكون اضافه حلوه للفريق
شمس[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 34 دقيقة
صفقة سوبر بالفعل
محمد[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 34 دقيقة
فرجاني ساسي صفقة هتعلي اسكواد الزمالك بشكل كبير.. أتمنى يظهر بشكل كويس