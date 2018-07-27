محترف النصر يوقع لـ ” الزمالك ” لمدة 3 سنوات

نواف السالم(صدى):

تعاقد نادي الزمالك المصري، مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، المحترف بصفوف نادي النصر، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وأوضح النادي المصري، أنه سيتكلف 700 ألف يورو فقط من قيمة راتب محترف النصر، فيما يتكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بباقي مستحقات اللاعب مع الزمالك.

جدير بالذكر، أن رئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور، أن لاعب النادي محمود عبدالرازق ” شيكابالا ” ، في انتظار عرض كبير من أحد أندية المملكة، مؤكدًا أنه سيرحل من خلاله لمواصلة مشواره في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.