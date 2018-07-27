حظر دخول الإبل لمكة للعام الرابع على التوالي

نايف السالم(صدى):

واصلت الجهات المعنية بمنطقة مكة المكرمة، حظر ومنع دخول الإبل للعاصمة المقدسة، للعام الرابع على التوالي، حفاظًا على سلامة الحجاج والمعتمرين، وعدم تعرضهم للإصابة بالأمراض المعدية خاصةً الأمراض الفيروسية مثل فيروس ” كورونا ” ، المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الشرق أوسطي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، المتضمنة منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة ومنافذ مكة المكرمة، تفاديًا لانتقال العدوى بهذا المرض وانتشاره بين الحجاج.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد طالبت بضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، مناشدة ” الصحة ” بتمديد العمل بمنع دخول الإبل ووجودها في مناطق الحج والعمرة لأي غرض كان، بما في ذلك حظائر الهدي والأضاحي وبيع الحليب في مكة.

جدير بالذكر، أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كانت قد أصدرت فتوى توافق على منع واستبعاد الإبل من الهدي والأضاحي، والاقتصار فقط على الأبقار والأغنام، لذلك اُتخذ القرار منع دخول الإبل إلى مكة المكرمة، وذلك في عام 2015م، بعد أن أثبتت تقارير طبية لوزارة الصحة، أن الإبل هي المصدر الرئيسي لفيروس ” كورونا ” .