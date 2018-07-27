خلفان: قطر تسير وراء قرضاوي الفتن ومفتي التفجيرات

أبوظبي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الجمعة، أن يوسف القرضاوي هو أساس الفتن والإرهاب في الوطن العربي والمحرك الرئيسي لعداوة قطر اتجاه العرب.

وقال ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” ستظل قطر الحمدين تحمل العداوة والبغضاء للمملكة العربية السعودية والبحرين والامارات ومصر وسوريا….الخ..عندما يتوهم حاكم بأنه سيقلب العالم العربي رأسًا على عقب بثورات يقودها هو و اعلامه كما قال مفتي التفجيرات القرضاوي “.

كما وصف القرضاوي بـ” قرضاوي الفتن وثورات الربيع القطري الهدام “، لافتًا إلى أنه لو أن للجامعة العربية محكمة دولية عربية لحكمت على قطر بمليارات الدولارات على الخسائر التي أحدثتها والأرواح التي سفكتها بهذه الثورات الرعناء.