” الغذاء والدواء ” تلزم مصدري اللحوم والدواجن للمملكة بالحصول على شهادة الحلال

حمود العنزي (صدى):

ألزمت هيئة الغذاء والدواء منشآت اللحوم والدواجن الراغبة في التصدير إلى سوق المملكة؛ بالحصول على شهادة من مركز الغذاء الحلال.

وفي هذا السياق، أبانت الهيئة أنه في مرحلة لاحقة سيتم منح هذه الشهادة إلى المنشآت الراغبة في التصدير إلى دول غير المملكة وفق الضوابط.

وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع حجم سوق الغذاء الحلال لـ 1.6 ترليون دولار تمثل حوالي 16% من حجم سوق الغذاء؛ حيث توقعت الهيئة أن يجعل المركز المملكة مرجعًا موثوقًا به في صناعة الغذاء الحلال.

من الجدير بالذكر أن حجم سوق الغذاء حوالي 240 مليار، حيث تبلغ حصة الأغذية الحلال 22 مليار ريال، وذلك وفقًا لـ ” معرض فودكس ” العام الماضي .