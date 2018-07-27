وظائف شاغرة بفنادق ” هيلتون ” في مكة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” هيلتون ” للفنادق والمنتجعات والضيافة، عدة وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى بعدد من التخصصات؛ من أجل العمل في فروع الفنادق بالمملكة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف خدمات الضيوف.

– موظف خدمات الأغذية والمشروبات.

– كاتب حسابات ” الخدمة المشتركة ” .

– موظف خدمات الضيوف.

وبيّنت ” هيلتون ” ، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف المُعلنة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يوليو 2018م، مشيرة إلى إمكانية الإطلاع على الشروط والتفاصيل، من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا