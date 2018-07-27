بالفيديو.. نصائح هامة تجنبك الإصابة بالجلطات
تعتبر الجلطات من الأمراض المفاجئة الخطيرة التي تهدد حياة صاحبها ، وهى أنواع منها جلطات بالقلب وأخرى بالمخ ، وأسبابها متقاربة ، والبعض يحاول تفاديها.
وعرض الدكتور شريف الدين الشاذلي ، خلال حلولها ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” ، نصائح هامة تجنب الإصابة بالجلطات ، منها :
1- قياس نسبة الضغط بالدم باستمرار .
2- الامتناع عن التدخين .
3- الالتزام بتناول طعام صحى خال من الدهون .
4- ممارسة الرياضة يوميا .
5- النوم الكافى يوميا .
6- الابتعاد عن التوتر والضغط العصبى .
7- عدم الإرهاق في العمل طوال اليوم، حيث يجب الاسترخاء والراحة قليلا أثناء العمل .
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