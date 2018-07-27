بالفيديو.. نصائح هامة تجنبك الإصابة بالجلطات

أميرة خالد(صدى):

تعتبر الجلطات من الأمراض المفاجئة الخطيرة التي تهدد حياة صاحبها ، وهى أنواع منها جلطات بالقلب وأخرى بالمخ ، وأسبابها متقاربة ، والبعض يحاول تفاديها.

وعرض الدكتور شريف الدين الشاذلي ، خلال حلولها ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” ، نصائح هامة تجنب الإصابة بالجلطات ، منها :

1- قياس نسبة الضغط بالدم باستمرار .

2- الامتناع عن التدخين .

3- الالتزام بتناول طعام صحى خال من الدهون .

4- ممارسة الرياضة يوميا .

5- النوم الكافى يوميا .

6- الابتعاد عن التوتر والضغط العصبى .

7- عدم الإرهاق في العمل طوال اليوم، حيث يجب الاسترخاء والراحة قليلا أثناء العمل .