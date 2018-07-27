النفط يتراجع بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة في تعاملات هادئة بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام، لكنها تلقت دعما من وقف السعودية لنقل الخام عبر ممر ملاحي مهم وانخفاض المخزونات الأمريكية وانحسار التوترات التجارية بين واشنطن وأوروبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 74.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش بعد أن زادت 0.8 بالمئة يوم الخميس. وتتجه هذه العقود إلى تحقيق مكسب بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وهي أول زيادة من نوعها في أربعة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 69.56 دولار للبرميل بعدما ارتفعت بنحو 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة. ويتجه العقد إلى تسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 1.3 بالمئة في تراجع للأسبوع الرابع على التوالي.

وقالت السعودية يوم الخميس إنها ستوقف بشكل مؤقت شحنات النفط المنقولة عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر بعد هجوم شنته حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

ومن شأن أي إغلاق لمضيق باب المندب الواقع بين سواحل اليمن وأفريقيا في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر أن يوقف الشحنات التي تمر عبر قناة السويس وخط سوميد لأنابيب النفط الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اتفاقا مفاجئا يوم الأربعاء أنهى مخاطر نشوب حرب تجارية فورية بين الجانبين