إرشادات وقائية أثناء موجات الغبار والأتربة

نايف السالم(صدى):

نشرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الجمعة، مجموعة من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها بالتزامن مع موجة الغبار والأتربة الشديدة التي تشهدها المملكة.

وأوضحت الجمعية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يجب عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، وإغلاق الأبواب والنوافذ وتشغيل نظام التكييف المناسب لحالة الجو.

وأضافت أنه يجب المحافظة على اتباع التعليمات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي، واستخدام الكمامات الواقية عند الخروج من المنزل واستبدالها عند الاستخدام لفترة طويلة، بالإضافةإلى غسل الوجه والاستنشاق بشكل متكرر.

كما دعت الجمعية إلى التقيد بالتعليمات المرورية أثناء القيادة مع إغلاق النوافذ وتشغيل المكيف، وتجنب فرك العينين والاكتفاء بغسلهما عند التأثر بالغبار والأتربة، بالإضافة إلى تنظيف المنزل وفلاتر التكييف بعد انتهاء العواصف الرميلة والغبار.

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