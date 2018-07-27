” الأرصاد ” تحذر من استمرار هبوب الرياح النشطة على منطقتين
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، أهالي المنطقة الشرقية والرياض، من استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ التي تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الجمعة الموافق 27/7/2018 من الساعة 10.10 إلى الساعة 18.00 من نفس اليوم.
ماجد[ عدد التعليقات: 2227 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب العالمين
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر ما فيها
عمار[ عدد التعليقات: 1068 ] نشر منذ 2 ساعتين
ينبغي علي الجميع الحذر الله يحفظنا باذن الله