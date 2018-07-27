” الأرصاد ” تحذر من استمرار هبوب الرياح النشطة على منطقتين

عادل الحربي (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، أهالي المنطقة الشرقية والرياض، من استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ التي تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الجمعة الموافق 27/7/2018 من الساعة 10.10 إلى الساعة 18.00 من نفس اليوم.