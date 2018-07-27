أغلى امرأة على ” انستجرام ” .. مليون دولار و111 مليون متابع

واشنطن(صدى):

تصدرت عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، قائمة أغلى مستخدمي موقع مشاركة الصور الشهير ” انستجرام ” ، حيث احتلت المركز الأول، كأغلى امرأة على الموقع للعام الجاري 2018 على الإطلاق.

‏وبلغ سعر المنشور الواحد لـ ” جينر ” على انستجرام مليون دولار، فيما يبلغ عدد متابعيها الآن 111 مليون شخص، وذلك وفقًا لما تضمنته قائمة ” Instagram Rich List 2018 ” .

وتجاوزت ” جينر ” بذلك، شقيقتها كيم كارداشيان، التي تراجعت إلى المركز الرابع بمبلغ 750 ألف ‏دولار للمنشور الواحد، وتشابه معها لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو بـ 750 ألف دولار للمنشور أيضًا، فكان من بين الأوائل في القائمة.

جدير بالذكر، أن الفائزة بالمركز الأول بقائمة أغلى مستخدمي ” انستجرام ” ، للعام الماضي 2017م، كانت سيلينا غوميز، التي بلغ ثمن منشورها الواحد 800 ألف دولار.

‏يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التي ترغب في ترويج منتجاتها، تقدم مبالغ مالية ضخمة للمشاهير والمؤثرين على جماهير تلك المواقع، مقابل المنشورات الخاصة بهم.