أسباب تضاعف أسعار الأسماك بالأسواق في المنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

أكد جعفر الصفواني، نائب رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في المنطقة الشرقية سابقًا، ورئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية بغرفة الشرقية سابقًا، أن هناك عدة أسباب تقف وراء تضاعف أسعار الأسماك في الأسواق ونقاط البيع بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح ” الصفواني ” ، أن من أبرز هذه الأسباب، هي الأجواء المناخية في الخليج العربي، والتي تشهد تحركًا شديدًا للهواء، قد يستمر لأكثر من 120 يومًا – وفقًا لتنبؤات الأرصاد الجوية – مما يمنع دخول الطرادات الصغيرة، وبعضها لا تستطيع الدخول، وذلك حفاظًا على السلامة، والتزام الصيادين بتعليمات استخدام الشباك القطنية، الأمر الذي أسهم في خفض كميات الصيد بنسبة تتجاوز الـ 80 %، مقارنةً باستخدام الشباك البلاستيكية.

كما أدى هذا الأمر إلى عزوف الصيادين عن دخول البحر، بحجة عدم الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن عدم السماح باستخدام بعض أدوات الصيد، فمثلًا عند اصطياد الأسماك الصغيرة، ومن بينها أسماك ” الميد ” ، تحتاج لأدوات صيد مناسبة لحجمها.

وكشف ” الصفواني ” ، عن انخفاض الصيد في المنطقة الشرقية بنسبة تجاوزت الـ50%، مبيّنًا أن الأيام الماضية قد شهدت تراجعًا كبيرًا في كميات الأسماك المستوردة من الدول الأخرى، بنسبة تتجاوز الـ50 % أيضًا، مرجعًا الأسباب في ذلك إلى احتياج تلك الدول للأسماك بشكل كبير خلال هذه الفترة.

وأشار ” الصفواني ” ، إلى أنه من ضمن الأسباب التي أسهمت في زيادة الطلب على الأسماك بشكل كبير، هو نمو ثقافة التغذية بالأسماك في برامج الرجيم والأغذية الصحية، مما جعل الأسماك وجبة غذاء رئيسية وصحية في البرنامج الغذائي.

وأخيرًا، دعا ” الصفواني ” الأمانات والبلديات الفرعية بالمنطقة الشرقية، لإلزام صيادي وباعة الأسماك بوضع موقع وتاريخ الصيد، وذلك نظرًا لأهمية ذلك في تحديد السعر صعودًا ونزولًا، منتقدًا دعوات البعض لمقاطعة شراء الأسماك من الأسواق، مؤكدًا أن ذلك سيكون في صالح المطاعم ومتعهدي الوجبات والتغذية للشركات والفنادق.