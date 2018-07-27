أسباب تضاعف أسعار الأسماك بالأسواق في المنطقة الشرقية
أكد جعفر الصفواني، نائب رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في المنطقة الشرقية سابقًا، ورئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية بغرفة الشرقية سابقًا، أن هناك عدة أسباب تقف وراء تضاعف أسعار الأسماك في الأسواق ونقاط البيع بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأوضح ” الصفواني ” ، أن من أبرز هذه الأسباب، هي الأجواء المناخية في الخليج العربي، والتي تشهد تحركًا شديدًا للهواء، قد يستمر لأكثر من 120 يومًا – وفقًا لتنبؤات الأرصاد الجوية – مما يمنع دخول الطرادات الصغيرة، وبعضها لا تستطيع الدخول، وذلك حفاظًا على السلامة، والتزام الصيادين بتعليمات استخدام الشباك القطنية، الأمر الذي أسهم في خفض كميات الصيد بنسبة تتجاوز الـ 80 %، مقارنةً باستخدام الشباك البلاستيكية.
كما أدى هذا الأمر إلى عزوف الصيادين عن دخول البحر، بحجة عدم الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن عدم السماح باستخدام بعض أدوات الصيد، فمثلًا عند اصطياد الأسماك الصغيرة، ومن بينها أسماك ” الميد ” ، تحتاج لأدوات صيد مناسبة لحجمها.
وكشف ” الصفواني ” ، عن انخفاض الصيد في المنطقة الشرقية بنسبة تجاوزت الـ50%، مبيّنًا أن الأيام الماضية قد شهدت تراجعًا كبيرًا في كميات الأسماك المستوردة من الدول الأخرى، بنسبة تتجاوز الـ50 % أيضًا، مرجعًا الأسباب في ذلك إلى احتياج تلك الدول للأسماك بشكل كبير خلال هذه الفترة.
وأشار ” الصفواني ” ، إلى أنه من ضمن الأسباب التي أسهمت في زيادة الطلب على الأسماك بشكل كبير، هو نمو ثقافة التغذية بالأسماك في برامج الرجيم والأغذية الصحية، مما جعل الأسماك وجبة غذاء رئيسية وصحية في البرنامج الغذائي.
وأخيرًا، دعا ” الصفواني ” الأمانات والبلديات الفرعية بالمنطقة الشرقية، لإلزام صيادي وباعة الأسماك بوضع موقع وتاريخ الصيد، وذلك نظرًا لأهمية ذلك في تحديد السعر صعودًا ونزولًا، منتقدًا دعوات البعض لمقاطعة شراء الأسماك من الأسواق، مؤكدًا أن ذلك سيكون في صالح المطاعم ومتعهدي الوجبات والتغذية للشركات والفنادق.
ماجد[ عدد التعليقات: 2227 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
عمار[ عدد التعليقات: 1068 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله كل شي يزاد غلاء ماادري كيف نقدر نعيش بهذه الفتره الله يرحمنا برحمته ماتركوا شي الا وزودوا اسعاره
شجون[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوسع رزق الجميع يارب ويرزق كل محتاج
همس[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 1 ساعة
مابحب الاسماك أنا 😂😂✋
طلال[ عدد التعليقات: 2264 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ارزقنا خير مافي هذا المناخ واكفينا شر مافيه يارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا همس الاسماك رائعه ومفيده جدا من احب الاكلات الي قلبي ♥️
همس[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 1 ساعة
الف صحه وعافيه اخي عمار لكن الأسماك تتعبني كثيرا هذه الفتره
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يعطيكي العافيه ويشفيكي اللهم امين
محمد[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي الجميع هذه الفتره وهذه الزيادات المستمره يارب
طاهر[ عدد التعليقات: 2227 ] نشر منذ 57 دقيقة
💔💔😏
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 44 دقيقة
موسم الربيان على الابواب وكل اللنشات الكبيره والمتوسط راح تتجه لصيد الربيان
وأن استمرت العواصف راح ترتفع اسعار الاسماك اكثر من معدلها الطبيعي بسبب موسم صيد الربيان وكذلك عدم نزول أصحاب الطرادات الصغيره للبحر بسبب العواصف القويه هذه الايام وكذلك مغادرة الاسماك من الشواطئ حيث أن الاسماك في هذا الاجواء العاصفه تتجه لاعماغ البحر لتحتمي من التيارات المائيه القويه مل وقت مايستحي من وقته 🍎🍏