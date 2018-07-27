أعمال إجرامية وراء حرائق غابات اليونان

طوكيو(صدى):

كشف مسؤولون في اليونان، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول حرائق الغابات في شرق أثينا، والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصًا وأُصيب المئات.

وأكد مساعد الوزير اليوناني المكلف بحماية المواطنين نيكوس توسكاس، امتلاك الحكومة دليلًا مؤكدًا يشير إلى تسبب أعمال إجرامية في اندلاع هذه الحرائق.

وأوضح ” توسكاس ” خلال مؤتمر صحفي، أنه تم فتح تحقيق في الحريق بعد ظهور هذا العنصر الجديد، لافتًا إلى وجود دلائل أيضًا تؤكد أن حريق منطقة كينيتا غرب أثينا كان متعمدًا.

وكان ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات بالقر من أثينا إلى ما يقرب من 50 شخصًا، وأُصيب أكثر من 150 آخرين، والذي رجح البعض أسباب هذه الحرائق إلى موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها اليونان.

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