بالفيديو.. الذهب وتأثيره على النساء

أميرة خالد(صدى):

تحدثت ريم السريع مدربة تنمية بشرية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح السعودية ” عن تأثير الذهب على النساء ، حيث أن المرأة عادة ما ترتبط بالذهب لتتزين به ولا تستطيع التخلي عنه .

وقالت ريم ، عندما أراد الله خلق هذا الكون شاء أن يخلق كل شئ مقسم إلى ملينات ، وعندنا الذهب مصنف من العناصر أو المعادن الأنثوية ، فعندما نعود للذهب الخالص فهو لين ما هو صلب أبداًُ لهذا فهو يصنف من المواد الأنثوية وطبيعي يكون له تأثير للراحة النفسية أكثر .

وتابعت ريم ، الجنس الأنثوي هو الأصل في الأنوثة فنحن الأصل في السعادة فعندما نرتدي الذهب نشعر بشئ من السعادة والرضا والثقة بالذات .

واضافت ريم ، الذهب له تأثير على الهيئة الأنثوية لهذا تبرز الأنوثة أكثر ، لكن ما نقول أن لها تأثير بشكل مباشر على الهرمون الأنثوي .