بعد تهديدات ترامب.. أمريكا تمنع تركيا من القروض الدولية

واشنطن(صدى):

قامت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بالتصويت بالإجماع؛ لصالح مشروع ” قانون ” يمنع تركيا من الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية والمساعدة التقنية والمالية.

وعن هذا المشروع، فهو يجتاج لمصادقة مصادقة مجلسي النواب والشيوخ ومصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء ذلك على خلفية تهديد ” ترامب ” بفرض عقوبات ضد تركيا إذا ما لم تطلق سراح قس أمريكي تتهمه تركيا بالتجسس ودعم الإرهاب.

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