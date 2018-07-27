بعد تهديدات ترامب.. أمريكا تمنع تركيا من القروض الدولية
قامت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بالتصويت بالإجماع؛ لصالح مشروع ” قانون ” يمنع تركيا من الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية والمساعدة التقنية والمالية.
وعن هذا المشروع، فهو يجتاج لمصادقة مصادقة مجلسي النواب والشيوخ ومصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء ذلك على خلفية تهديد ” ترامب ” بفرض عقوبات ضد تركيا إذا ما لم تطلق سراح قس أمريكي تتهمه تركيا بالتجسس ودعم الإرهاب.
اقرأ أيضًا:
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1855 ] نشر منذ 2 ساعتين
نشب قردوخان
ماجد[ عدد التعليقات: 2227 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂 انقلب الظالم علي الظالم ✋
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتبقي غير ترامب هذا الذي يفرض عقوبات ههههههه
همس[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذولا يستاهلون الهلاك من الله عز وجل
ابو خالد[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 52 دقيقة
بعد تهديدات ترامب.. أمريكا تمنع تركيا من القروض الدولية انت مثير للجدل ياترامب ماخليت احد في حاله حتي شركاء وشنطن الاتحاد الاوربي حاربتهم في اقتصادهم مع روسيا والصين احسن ماسويته انك لجمت الصفويين وانسحبت من الاتفاق النووي مع طهران وكسرت خشم وكبرياء الزعيم الكوري الشمالي كيم يتعهد بتفكيك المفاعلات النووية والصواريخ البالستيه باقي حاجة واحده نبغها منك تاديب الايرانيين والحوثيين بسبب تهديد الملاحة الدولية في بحر العرب والبحر الاحمر بقصفهم جوا وبحرا وتدميرهم