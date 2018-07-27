13 وظيفة شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، ثلاثة عشر وظيفة شاغرة، تحت مسمى وظيفي ” خطيب متعاون ” ، محددًا عدة ضوابط يجب توافرها بالمتقدم، ومنها:

– ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يحفظ أربعة أجزاء من القران الكريم، وملمًا بالأحكام الفقهية.

– اجتياز اختبار لجنة التقييم بالفرع.

وناشد فرع الوزارة بتبوك، كل من يجد في نفسه القدرة والأهلية، بسرعة التقدم لإدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك على طريق الملك عبدالعزيز، وذلك في غضون أسبوع كحد أقصى.